President-Elect Samia Suluhu Hassan Announces New Cabinet With 27 Ministries, 56 Appointees, And Nomination Of Mwigulu Nchemba As New Prime Minister

Tanzania’s President-Elect, Dr. Samia Suluhu Hassan, has unveiled her new cabinet with 27 ministries, 27 ministers, and 29 deputy ministers following the nomination of Mwigulu Nchemba as Prime Minister. Seven former ministers were replaced while retaining their parliamentary seats
November 18, 2025
Bunge Parliament of Tanzania

The President-Elect of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has announced a new cabinet for the 2025 term composed of 27 ministries with 27 ministers and 29 deputy ministers.

The appointments follow her nomination of former Finance Minister Mwigulu Nchemba as Prime Minister on 13 November.

The announcement was made on 17 November 2025 by the Chief Secretary, Ambassador Dr. Moses Kusiluka.

Seven ministers from the previous administration were not reappointed. They are the former Deputy Prime Minister and Minister of Energy Dr. Doto Biteko, former Minister of Agriculture Hussein Bashe, former Minister of Home Affairs Innocent Bashungwa, former Minister of Health Jenista Mhagama, former Minister of Industry and Trade Dr. Seleman Jafo, former Minister of Natural Resources and Tourism Dr. Pindi Chana, and former Minister of Constitution and Legal Affairs Dr. Damas Ndumbaro. All seven will retain their parliamentary seats.

New Cabinet Appointments

Agriculture
Minister: Daniel Godfrey Chongolo
Deputy Minister: David Ernest Silinde

Communications and Information Technology
Minister: Angellah Jasmine Mbelwa Kairuki
Deputy Minister: Swiftbert Zacharia Mkama

Community Development, Gender, Women and Special Groups
Minister: Dr. Dorothy Onesphoro Gwajima
Deputy Minister: Maryprisca Winfried Mahundi

Constitution and Legal Affairs
Minister: Juma Zuberi Homera
Deputy Minister: Zainabu Athman Katimba

Defence and National Service
Minister: Dr. Rhimo Simeon Nyansaho

Education, Science and Technology
Minister: Prof. Adolf Faustine Mkenda
Deputy Minister: Wanu Hafidh Ameir

Energy
Minister: Deogratius John Ndejembi
Deputy Minister: Salome Wycliffe Makamba

Finance
Minister: Ambassador Khamis Mussa Omar
Deputy Minister: Laurent Deogratius Luswetula
Deputy Minister: Mshamu Ali Munde

Foreign Affairs and East African Cooperation
Minister: Ambassador Mahmoud Thabit Kombo
Deputy Minister: Dr. Ngwaru Jumanne Maghembe
Deputy Minister: James Kinyasi Millya

Health
Minister: Mohamed Omary Mchengerwa
Deputy Minister: Dr. Florence George Samizi

Home Affairs
Minister: Boniface George Simbachawene
Deputy Minister: Denis Lazaro Londo

Industry and Trade
Minister: Judith Salvio Kapinga
Deputy Minister: Patrobas Paschal Katambi

Information, Culture, Arts and Sports
Minister: Prof. Palagamamba John Kabudi
Deputy Minister: Hamisi Mwinjuma
Deputy Minister: Paul Christian Makonda

Lands, Housing and Human Settlements Development
Minister: Dr. Leonard Douglas Akwilapo
Deputy Minister: Kaspar Kaspar Mmuya

Livestock and Fisheries
Minister: Ambassador Dr. Bashiru Ally Kakurwa
Deputy Minister: Ng’wasi Damas Kamani

Minerals
Minister: Anthony Peter Mavunde
Deputy Minister: Dr. Steven Lemomo Kiruswa

Natural Resources and Tourism
Minister: Dr. Ashatu Kachwamba Kijaji
Deputy Minister: Hamad Hassan Chande

Transport
Minister: Prof. Makame Mbarawa Mnyaa
Deputy Minister: David Mwakiposa Kihenzile

Water
Minister: Jumaa Hamidu Aweso
Deputy Minister: Kundo Andrea Mathew

Works
Minister: Abdallah Hamis Ulega
Deputy Minister: Engineer Godfrey Msongwe Kasekenya

Appointments Under the President’s Office, Vice President and Prime Minister

Office of the President – Planning and Investment
Minister: Prof. Kitila Alexander Mkumbo
Deputy Minister: Pius Stephen Chaya

Office of the President – Public Service Management and Good Governance
Minister: Ridhiwani Jakaya Kikwete
Deputy Minister: Regina Ndege Qwaray

Office of the President – Youth Development
Minister: Joel Arthur Nanauka

Office of the Vice President – Union and Environment
Minister: Engineer Hamad Yusuf Masauni
Deputy Minister: Dr. Festo John Dugange

Office of the Prime Minister – Labour & Employment
Minister: Deus Clement Sangu
Deputy Minister: Rahma Riadh Kisuo

Office of the Prime Minister – Policy, Parliamentary Affairs & Coordination, Persons With Disabilities
Minister: William Vangimembe Lukuvi
Deputy Minister: Ummy Hamisi Nderiananga

Office of the Prime Minister – Regional Administration and Local Government (TAMISEMI)
Minister: Prof. Riziki Silas Shemdoe
Deputy Minister (Education): Reuben Nhamanilo Kwagilwa
Deputy Minister (Health): Dr. Jafar Rajab Seif

