President-Elect Samia Suluhu Hassan Announces New Cabinet With 27 Ministries, 56 Appointees, And Nomination Of Mwigulu Nchemba As New Prime Minister

The annual headline inflation rate in Tanzania increased to 3.5% in October 2025, while annual food and non-alcoholic beverages inflation rose to 7.4%. Between September and October 2025, the overall National Consumer Price Index decreased to 119.63, driven mainly by price decreases in various food items like dried peas (by -3.1%) and non-food items such as petrol (by -1.9%) and diesel (by -1.6%).